رئيس اتحاد جدة: واثق من تحقيق المنتخب تطلعات الجماهير في كأس آسيا

الأخضر يستعد لاستهلال مشواره في البطولة القارية بعد غدٍ الثلاثاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى لؤي ناظر؛ رئيس اتحاد جدة السعودي، أنه لا بد أن يحقق المنتخب السعودي تطلعات الجماهير في كأس آسيا 2019، وفقًا لما يحصل عليه من دعم كبير من قيادات المملكة.

البطولة الآسيوية انطلقت أمس السبت، بالمباراة الافتتاحية بين الإمارات والبحرين، على استاد مدينة زايد الرياضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وقال ناظر، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للأخضر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "واثق في قدرة المنتخب على الذهاب بعيدًا في البطولة وتحقيق تطلعات الجماهير، وذلك لأن قطاع الشباب والرياضة يجد دعم لا محدود من القيادة الحكيمة، والذي انعكس على النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في مختلف الألعاب ومنها كرة القدم".

وأضاف: "سقف طموحنا ارتفع كثيرًا في منتخبنا بعد التأهل المميز لنهائيات كأس العالم، والقادم أفضل".

الأخضر يستهل مشواره في البطولة القارية بملاقاة كوريا الشمالية في الثامن من يناير الجاري ثم لبنان في يوم 12 ثم قطر في 17 من الشهر ذاته.