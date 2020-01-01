رئيس أولمبيك آسفي: نسعى لصناعة التاريخ في البطولة العربية

البطولة العربية تشهد منافسة قوية على اللقب في الموسم الحالي

تحدث نور الدين أدبيرة رئيس نادي أولمبيك آسفي المغربي عن مواجهة اتحاد جدة السعودي ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويسعى آسفي خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد انتهاء لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستضيف أولمبيك آسفي المغربي نظيره العميد السعودي، السبت المقبل في إياب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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وقال رئيس النادي المغربي في تصريحات صحفية: "نحن نقف على أعتاب التاريخ والنتائج كانت مذهلة وأطحنا بفرق كبيرة مثل الترجي التونسي والدفاع البحريني".

وتابع: "التعادل الإيجابي على أرض الاتحاد لا شيء ويجب علينا أن نحسم النتيجة في ملعبنا ونأمل في تخطي هذا الدور والتتويج باللقب".

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وأضاف رئيس آسفي: "خصصنا مكافآت مالية للاعبين في حالة التأهل إلى الدور المقبل من منافسات البطولة العربي، وكي يواصلوا مغامرتهم الرائعة".

وتشهد البطولة العربية في نسختها الحالية منافسة قوية على اللقب من الأندية المشاركة بعد تطويرها خلال المواسم الأخيرة.