رئيس أحد: مؤمن زكريا لا يعاني من ضمور في العضلات لكن مرض معين

سعود الحربي يوضح موقف لاعب الأهلي المعار بعد اكتشاف مرضه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى سعود الحربي؛ رئيس نادي أحد السعودي، ما تردد خلال الساعات الماضية حول معاناة المحترف المصري مؤمن زكريا؛ لاعب الفريق، من ضمور في العضلات يمنعه من ممارسة كرة القدم مرة أخرى، مؤكدًا أن تصريحاته أسيئ فهمها.

رئيس أحد أثار جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين بحديثه حول وجود خلل عضلي، سيعيق مسيرة اللاعب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن لن يستمر في الفريق وسيتم فسخ عقده. (طالع التصريحات)

وقال الحربي، خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "اللاعب الآن يعاني من عدم استطاعة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، واجتمعت معه بالأمس واليوم سينصدر قرارًا بالاتفاق معه، إما أن يخوض فترة علاج بأسرع وقت ممكن أو إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف: "مؤمن لا يعاني من ضمور في العضلات، هذا لم نصرح به على الإطلاق، إنما يعاني من مرض معين لا نريد الإفصاح عنه الآن حتى نتأكد من كافة الفحوصات، هو يحتاج لعلاج وأعتقد أنه ليس صعب ولن يمنعه من ممارسة كرة القدم.

"زكريا يمثل بلد عزيز علينا وهو لاعب دولي كبير، ونحن في نادي أحد حريصون على علاقتنا مع اللاعب والأهلي المصري، ولأننا نمثل الكرة السعودية حريصون أن يكون لدينا شفافية مع التعاطي مع محترفينا".

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بسؤاله عن تأكيدات الأهلي أن مؤمن رحل عنه سليم 100 بالمئة، علق: "الآن نسير في طريق التراضي بيننا وبين الأهلي واللاعب، وأن يكون هناك حلول سريعة، وحتى الآن لم نتواصل مع الأهلي لتوضيح الصورة، الأهم في النهاية مصلحة مؤمن وأن يواصل مشواره، لأن الكرة هي مصدر رزقه، لذلك سيكون هناك حلول سريعة خلال الـ24 ساعة المقبلة".

وعن موقفه مع أحد وهل سيتم فسخ تعاقده، أوضح رئيس النادي: "عملية عودته للملاعب تحتاج لعلاج، لذلك لجنة الاحتراف أعطتنا أمر بالتعاقد مع لاعب بديل له، لكن الأمر متوقف على اللاعب نفسه، هل مؤمن قادر على إنهاء علاجه بشكل عاجل أم لا؟".

يذكر أن مؤمن تمت إعارته من الأهلي المصري إلى أحد خلال الميركاتو الشتوي الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، لكنه حتى الآن لم يشارك في أي مباراة مع فريقه السعودي.

وعلق لاعب الشياطين الحمر المعار على الأزمة ناشرًا فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا: "اتقوا الله". (طالع التفاصيل)