رئيس أتليتكو: إن لم ترغب إدارة برشلونة في دفع عقوبة جريزمان سأدفعها أنا

تم توقيع غرامة مالية على برشلونة صباح اليوم بسبب صفقة جريزمان

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتقد انريكي سيريزو، رئيس نادي أتليتكو مدريد العقوبة التي تم توقيعها على برشلونة بسبب مخالفة القواعد حول التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو السابق.

وأعلنت لجنة المسابقات صباح اليوم، تغريم برشلونة 300 يورو فقط، لمخالفة القواعد في صفقة جريزمان خلال فترة الانتقالات الماضية.

وقال سيريزو في تصريحات صحفية: "إن لم ترغب إدارة برشلونة في دفع الـ 300 يورو، سأقوم بدفعها أنا".

وواصل: "هذه غرامة تعادل حمل زجاجتين من الكحول في سيارتك، لأمر واضح للغاية في قضية جريزمان، لقد تركنا القضية في أيدي خدماتنا القانونية، وهم يقررون".

وتابع: " لا أعرف ما إذا كان المحامون لديهم دليل أم لا، لكن إذا كانوا يعملون في القضية، فسيكون ذلك لأن لديهم شيئا ما".

جدير بالذكر أن الفرنسي صاحب الـ 28 عاماً، يحتل صدارة هدافي الفريق الكتالوني برصيد ثلاثة أهداف في بطولة الدوري.