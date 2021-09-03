رئيس أتلتيكو مدريد : جريزمان كان مجنونًا بالعودة وسيتفهم هجوم الجماهير

النجم الفرنسي عاد إلى بيته القديم

أكد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد أن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، سيتفهم قيام جماهير النادي صافرات الاستهجان ضده هذا الموسم.

جريزمان رحل عن أتلتيكو إلى برشلونة خلال عام 2019، في صفقة أغضبت عشاق الفريق المدريدي بشكل كبير.

اللاعب يعود مرة أخرى إلى ناديه السابق هذا الموسم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء، بسبب رغبة برشلونة في توفير المزيد من الأموال.

وقال سيريزو في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا":"في العامين المقبلين لم يكن لدينا جريزمان ونحن الآن نشعر بالحظ لتواجده معنا مرة أخرى".

وأضاف:"غادر بطريقة غريبة لكنه أظهر أنه مجنون بالعودة إلى أتلتيكو مدريد، رغم غضب بعض المشجعين تجاه قراره بالرحيل".

وتابع:"هناك آخرون سعدوا بعودته وفي النهاية الشيء المهم لنا هو الأداء وامتلاك أفضل فريق ممكن، وهذا ما فعلناه من خلال السوق".

واستكمل:"لقد جاء في ظروف استثنائية بالنسبة لنا وهذا يدل على رغبته في اللعب للنادي، هل سيتفهم صافرات الاستهجان ضده في حالة حدوثها؟ نعم بكل تأكيد".

يذكر أن جريزمان البالغ من العمر 30 سنة لعب 102 مباراة بقميص برشلونة وسجل 35 هدفًا مع الفريق.