رئيس أتلتيكو مدريد: برشلونة لم يتواصل معنا بشأن جريزمان

تعرف على تصريحات إنريكي سيريزو حول مستقبل جريزمان

نفى إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، تلقي أي عرض من برشلونة لأجل التعاقد مع أنطوان جريزمان خلال الصيف الجاري.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس في ظل شائعات اقترابه من البلوجرانا.

وقال سيريزو في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية: "جريزمان كان مع معنا لخمس سنوات وقدّم مستويات رائعة، كما لدينا علاقة قوية".

وتابع: "أتمنى الخير لجريزمان في المستقبل وأن ينضم لفريق يعامله بالطريقة التي تعاملنا به معه".

رئيس الروخي بلانكوس نفى معرفته بالفريق الذي ينضم له اللاعب في الموسم المقبل مؤكدًا أنّ لا أحد يستطيع الجزم بأي شيء.

5⃣ تمريرات حاسمة 🅰

3⃣ أهداف ⚽



شارك ممفيس ديباي في كل أهداف هولندا الـ 8⃣ الأخيرة في جميع المسابقات - باستثناء الأهداف التي أحُرزها لاعبي الخصم في مرماهم.



👈🦁👉 pic.twitter.com/lwuNVhBWuT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

واختتم: "برشلونة لم يتواصل معنا مطلقًا ولم يدخل في أي مفاوضات حول جريزمان".

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 28 عامًا سجل 133 هدفًا في 257 مباراة مع أتلتيكو مدريد وجاء في المركز الثاني كأفضل لاعب في العالم مرتين.