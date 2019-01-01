رئيس أتلتيكو مدريدغادر الملعب بعد إلغاء هدف موراتا

لماذا غادر رئيس الروخي بلانكوس ملعب لقاء فريقه أمام يوفنتوس؟

غادر رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، منصة ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بعد إلغاء حكم المباراة هدف ألفارو موراتا بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أتلتيكو مدريد انتصر بثنائية نظيفة على يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "موفيستار بلس" الإسبانية أنّ سيريزو غادر بعد أنّ ألغى الحكم هدف موراتا واتجه إلى مكتبه وهناك شاهد هدفي فوز المباراة.

وكان رئيس الروخي بلانكوس ساخطًا من عدم احتساب الهدف خاصة وأنّ الـ VAR عدّل من قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد لصالح دييجو كوستا ومنحه مخالفة خارج المنطقة.

رونالدو قرر ألا يغادر ملعب "واندا متروبوليتانو" دون أن يترك بصمته 👀



لدي 5⃣ دوري أبطال 🏆🏆🏆🏆🏆

أتلتيكو 0⃣ pic.twitter.com/6nuruBnPPY — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

جدير بالذكر أنّ الجكم ألغى هدف موراتا بعد أنّ شاهد اللقطة ورأى هناك دفع من الإسباني على جورجيو كيلليني.

مباراة الإياب في تورينو تُقام يوم 12 مارس المقبل.