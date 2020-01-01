رأس صلاح تضعه في مكان لم يصل له لاعب أجنبي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحطم الأرقام رفقة ليفربول.. لاجديد

وصل النجم المصري محمد صلاح إلى إنجاز تاريخي جديد بعدما أصبح أسرع لاعب غير إنجليزي يساهم في 100 هدف بين التسجيل والصناعة في البريميرليج.

وكان الفرعون المصري قد شارك مع فريقه ليفربول في مباراة الليلة أمام أستون فيلا والتي حقق فيها الريدز انتصارًا ثمينًا بهدفين للا شيء.

وصنع محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول والذي سجله اللاعب الشاب كورتس جونز، في الوقت الذي سجل فيه ساديو ماني الهدف الأول.

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وبهذا الهدف الذي صنعه صلاح يكون قد ساهم في 100 هدف بقميص ليفربول وتشيلسي على مستوى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح إلى هذا الرقم في 116 مباراة فقط، ليصبح أسرع لاعب غير إنجليزي في التاريخ وصولًا للهدف رقم 100 بين التسجيل والصناعة.

وجاءت تفاصيل هذا الرقم ما بين 73 هدفًا سجلهم بنفسه، و27 هدفًا قام بصناعتهم لزملائه، ليواصل أرقامه المميزة على كافة الجهات.

وينافس صلاح للموسم الثالث على التوالي على لقب هداف البريميرليج، حيث حصل على الحذاء الذهبي الإنجليزي في الموسمين الماضيين ويأمل في الحصول عليه من جديد.

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يذكر أن محمد صلاح هو هداف ليفربول في العقد الأخير وهو أيضًا أكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد للدوري الإنجليزي بواقع 32 هدفًا في موسم 2018.