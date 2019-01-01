رأسيات بنزيما وشباك مدريد النظيفة وأهم أرقام مواجهة إشبيلية

تعرف على أهم أرقام مواجهة ريال مدريد أمام نظيره إشبيلية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق ريال مدريد اليوم فوزًا هامًا على نظيره إشبيلية ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على ملعب سانشيز بيزخوان.

جاء هذا الفوز ليكون السبب في تصدر ريال مدريد لجدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع أتلتيك بلباو في عدد النقاط بـ ١١ نقطة.

ولم تكن الثلاث نقاط التي حصدهم ريال مدريد من المواجهة هي المكسب الوحيد فالفريق حقق رقمين لم يتكرران منذ فترة بعيدة.

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حيث سجل كريم بنزيما هدفه التاسع بالرأس هذا العام أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى منذ انطلاق ٢٠١٩.

وللمرة الأولى منذ شهر أغسطس عام ٢٠١٦ لم يتلقى ريال مدريد أي تسديدة على مرماه طوال المباراة حيث كانت المناسبة الأخيرة التي تحقق فيها ذلك أمام ريال سوسيداد عندما فاز الملكي بثلاثية نظيفة.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بهدف نظيف سجله كريم بنزيما بكرة رأسية في الدقيقة ٦٤ من عمر المواجهة وبصناعة داني كارفخال.