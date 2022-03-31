ذهب ولم يعد .. فريق نجل دروجبا يعلن اختفاءه

زعمت تقارير صحفية أن اللاعب إيزاك نجل أسطورة كرة القدم ديدييه دروجبا قد ذهب إلى فرنسا من البرتغال دون إذن ناديه.

ويشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مع نادي أكاديميكا البرتغالي تحت 23 سنة، لكن يبدو أنه لن يستمر في الفريق طويلًا.

حيث يقال إن الشاب استغرق بعض الوقت من كرة القدم للسفر إلى الخارج للخضوع للامتحانات المدرسية في يناير، ومنذ ذلك الحين لم يرجع إلى فريقه.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "آس" الإسبانية فإنه لم يسمع أي من المسؤولين في النادي أو زملائه عن إيزاك دروجبا منذ ذلك الحين، على الرغم من أنه لا يزال يحمل عقدًا.

وسلط مدرب الفريق ميجيل كارفالو الضوء على الموقف الغريب، معترفًا بأنه لا يعرف ما إذا كان النجم سيعود على الإطلاق.

حيث قال: "إنه مهاجم مرح وسريع وجيد من الناحية الفنية، لقد احتاج إلى وقت للنمو".

وواصل: "الشخص الذي يأتي من الخارج دائمًا يحتاج إلى بعض الوقت ولم يكن لديه ذلك".

وعن عودة إيزاك أوضح: "لقد غادر ولا نعرف ما إذا كان سيعود، حيث كنا اتفقنا على موعد العودة ولم يحضر، لم نسمع أي شيء عنه".

جدير بالذكر أن إيزاك بدأ مسيرته المهنية في تشيلسي، وهو النادي الذي ازدهر فيه والده، لكنه غادر ستامفورد بريدج إلى جانجام في فرنسا في عام 2018.

وبعد فترات ما بين وجوده بدون فريق، وبين لعبه في نادي كارتيسي الإيطالي انضم المهاجم الشاب إلى نادي أكاديميكا البرتغالي.

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