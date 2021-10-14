"ذهب العالم كله ليس كافيًا لإقناع مبابي بعدم الرحيل إلى ريال مدريد"

حسم قراره..

يبدو أن كيليان مبابي قد حسم مصيره، أو هكذا يؤمن المقربون منه، الدولي الفرنسي يريد ترك باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد مهما كان العرض المادي المقدم من ناديه الحالي.

وكانت صحيفة "لو بريزيان" الفرنسية قد نشرت أنباء عن استعداد إدارة باريس سان جيرمان لمنح مبابي عرضًا ماديًا أكبر من الأخير للتجديد، بحيث يتخطى راتبه راتب ميسي ونيمار.

لكن صحيفة "آس" قررت أن تقضي على آمال النادي الفرنسي في الإبقاء على مبابي، حيث أكدت من مصدر مقرب للاعب أن "ذهب الأرض" لن يُهم صاحب الـ22 عامًا، فكل ما يريده هو الانتقال إلى ريال مدريد.

مصدر الصحيفة المقربة من ريال مدريد قال "مبابي اتخذ القرار ولا يفكر في المال، لن يجدد مع باريس سان جيرمان مقابل كل ذهب العالم".

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وتابع المصدر "هذا القرار اتخذه منذ فترة بعيدة ولن يغيره شيء، رغبة مبابي هي الانتقال إلى ريال مدريد والنجاح هناك، عليه فقط الانتظار حتى يونيو 2022 لتحقيق هذا الحلم".

وينتهي عقد مبابي الحالي في ملعب حديقة الأمراء بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه التفاوض والتوقيع مجانًا مع أي نادٍ بداية من يناير المقبل بناء على لوائح الاتحاد الدولي "فيفا".

والدة مبابي ووكيلته سبق وأن فتحت الباب أمام تجديد عقد نجلها مع النادي العاصمي، في وقت لم ينف فيه اللاعب رغبته في الرحيل بالصيف الماضي رغم تعنت الإدارة الباريسية.

الجدير بالذكر أن العرض الجديد المزعوم من صحيفة لو بريزيان يضمن لمبابي تقاضي 50 مليون يورو سنويًا، ليكون بذلك اللاعب الأعلى أجرًا في كرة القدم حول العالم.