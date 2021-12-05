ذهبي النصر يغازل حمد الله .. وإعلامي يحذر: "لن يحترمكم"

يبدو أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، قد يعود مجددًا إلى نادي النصر، بعد تلميح من توفيق الخليفة، العضو الذهبي بالنادي الأصفر خلال الساعات الماضية.

النصر أعلن عن فسخ عقده مع عبد الرزاق حمد الله لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ليرحل المهاجم المغربي عن صفوفه بشكل رسمي.

بماذا ألمح العضو الذهبي لنادي النصر بشأن عودة حمد الله؟

توفيق الخليفة نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يلمح فيها بإمكانية عودة عبد الرزاق حمد الله خلال الفترة المقبلة.

وكتب الخليفة التغرية من كلمتين وهما "اشتقنا للوحش"، مصاحبة لصورة حمد الله، وهو الأمر الذي يؤكد على أن هناك اتجاه لإعادة اللاعب المغربي مرة أخرى.

ويعد عبد الرزاق حمد الله أحد أهم المحترفين الأجانب في تاريخ نادي النصر والدوري السعودي للمحترفين، بعد الأرقام القياسية التي حققها بقميص النصر منذ انضمامه في صيف 2018.

كيف حذر محمد الدويش من عودة حمد الله للنصر؟

من جانبه، نشر الإعلامي محمد الدويش تغريدة تحذيرية من عودة عبد الرزاق حمد الله مرة أخرى إلى نادي النصر، حيث أكد على أن هناك رغبة لعودته مرة أخرى.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "قد يعود حمد الله ويُكمل عقده لو اعترف خطيًا بما فعل واعتذر عنه، وتعهد لجمهور النصر وليس للإدارة بأن يخضع لنظام النادي ويحترم مسؤوليه ومدربه وزملائه".

محمد الدويش تابع: "لو فعل هذا وعاد هل يفي ويلتزم؟ رأيي يخالف هذا التوجه ولكنني سأحترمه إن حدث".

الإعلامي علي هبه رد على الدويش قائلًا: "بإذن الله لن يحدث، لأن في عودته دمار لكل عمل جميل في الكيان".

بأذن الله لن يحدث .. لأن في عودته دمار لكل عمل جميل في الكيان .. — علي هبه (@alihibah) December 5, 2021

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