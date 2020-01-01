ذهبي النصر: حذرنا من التحكيم وهذا وقت الكارهين المفضل لتصفية الحسابات

عبد العزيز بغلف يفتح النار بعد هزيمة النصر الكبيرة أمام الهلال.

عبر عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، عن غضبه الشديد بعد تعرض ناديه للهزيمة أمام الهلال، في مباراة ديربي الرياض التي جمعت بينهما أمس الأربعاء.

بغلف نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "لم يحسن المدرب التعامل مع المباراة، ولم يقدم النجوم للأسف باستثناء لاعبين ما يشفع لهم بالفوز".

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وتابع: "حذرنا من التحكيم وحكام تقنية الفار وحدث ما كنا نخشاه، وسيبقى حبنا ودعمنا للعالمي راسخ لا يتغير، أرى تصفية للحسابات من بعض الإعلاميين والمغردين، لا غرابة هذا وقتكم المفضل وهذا ما تجيدونه".

لم يحسن المدرب التعامل مع المباراة.

ولم يقدم النجوم للأسف بإستثناء لاعبين مايشفع لهم بالفوز .

حذرنا من التحكيم و حكام تقنية الفار وحدث ما كنا نخشاه.

سيبقى حبنا ودعمنا للعالمي راسخ لا يتغير

ارى تصفية للحسابات من بعض الإعلاميين والمغردين ..لا غرابه هذا وقتكم المفضل وهذا ماتجيدونه. pic.twitter.com/gPrE29UDiy — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) August 6, 2020

وواصل بغلف في تغريدة أخرى: "شكرًا لجنة المنشطات على تجاوبها، أخذ عينة من أمرابط لعب 87 دقيقة، ومن الشهري احتياط لعب 7 دقائق، لو أنا مكانهم أخذت عينة من اللي فروا الملعب فر، الغنام والخيبري وسالم الدوسري وجوميس والشهراني، قد يكون لهم وجهة نظر، وعلينا احترامها، ليس اتهام فقط تساؤل".

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واستطرد قائلًا: "أعلم أن الحقد والكره جعلكم تتجاهلوا دور العضو الذهبي، وإنه لا يتدخل في العمل الفني والإداري للنادي، وقد كررتها مرارًا، لو لم أدعم النادي بأكثر من خمسة وثلاثين مليون، ولم يدعم الأعضاء الآخرين بالملايين مشكورين، هل كنتم سوف تدعموا أيها العشرة النشاز؟، كل نصراوي غيور عليه حظركم".

عبد العزيز بغلف اختتم حديثه قائلًا: "الكارهين والحاقدين تركوا كل شيء وأخذوا يروجون أن سبب الهزيمة التحفيز المادي المستمر من السنة الماضية، وظهوري في بث يعلموا أننا كنا نسولف ونطقطق كالعادة، وإطلاق هشتاج تحفيزي للاعبين، تحقق الدوري الاستثنائي والسوبر بنفس الدعم والتحفيز".

الهلال حقق الفوز على النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.