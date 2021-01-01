ذهبي النصر السابق: "بيتروس يستحق الطرد أمام أبها .. والنصر دمره المطبلين"
واجه البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب وسط فريق النصر، انتقاد لاذع من أحد الأعضاء الذهبيين للعالمي السابقين، بسبب أحد لقطاته في مواجهة النصر وأبها.
تعادل النصر مع أبها، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت أمس الأحد.
وهاجم سعد آل مغني العضو الذهبي لنادي النصر السابق، لاعب وسط الفريق بسبب قيامه بضرب أحد لاعبي أبها خلال مباراتهما التي أقيمت في الجولة السابقة.
وقال آل معني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ضرب متعمد يستحق أحمر، تزعل ما تزعل بسلامتك هذا بيتروس وهذي بربسته، لم يقدم للنصر الموسم الماضي وهذا الموسم ما يشفعله بالبقاء".
وأضاف العضو الذهبي السابق للنصر: "كلها مباراتين الي قدم فيها مستوى حتى آسيا لم يتم اختياره، ما دمر النصر إلا المطبلين".
#كوع_بيتروس— سعد آل مغني (@saadalmughni) February 28, 2021
ضرب متعمد يستحق احمر
تزعل ماتزعل بسلامتك
هذا بيتروس وهذي بربسته
لم يقدم للنصر الموسم الماضي وهذا الموسم مايشفعله بالبقاء
كلها مباريتين الي قدم فيها مستوى
حتى اسيا لم يتم اختياره
ما دمر النصر الا المطبلين pic.twitter.com/3GESDhfMDW
وكان بيتروس قريبًا من الرحيل في بداية الموسم الحالي عن النصر، إلا أنه استمر وأصبح من الأعمدة الأساسية للفريق خلال الفترة الأخيرة.