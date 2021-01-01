دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ذهبي النصر السابق: "بيتروس يستحق الطرد أمام أبها .. والنصر دمره المطبلين"

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Petros Matheus - Luciano Vietto - nassr - hilal 23-2-2021
al nassr twitter
بيتروس تسبب في بعض المناوشات في ديربي الرياض السابق بين النصر والهلال

واجه البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب وسط فريق النصر، انتقاد لاذع من أحد الأعضاء الذهبيين للعالمي السابقين، بسبب أحد لقطاته في مواجهة النصر وأبها.

تعادل النصر مع أبها، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت أمس الأحد.

وهاجم سعد آل مغني العضو الذهبي لنادي النصر السابق، لاعب وسط الفريق بسبب قيامه بضرب أحد لاعبي أبها خلال مباراتهما التي أقيمت في الجولة السابقة.

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وقال آل معني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ضرب متعمد يستحق أحمر، تزعل ما تزعل بسلامتك هذا بيتروس وهذي بربسته، لم يقدم للنصر الموسم الماضي وهذا الموسم ما يشفعله بالبقاء".

وأضاف العضو الذهبي السابق للنصر: "كلها مباراتين الي قدم فيها مستوى حتى آسيا لم يتم اختياره، ما دمر النصر إلا المطبلين".

وكان بيتروس قريبًا من الرحيل في بداية الموسم الحالي عن النصر، إلا أنه استمر وأصبح من الأعمدة الأساسية للفريق خلال الفترة الأخيرة.

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