ذهبي النصر السابق: العالميون يصيحون والهلال يستعد لبطولة جديدة

الهلال توج بالدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ17 في تاريخه

أطلق سعد آل مغني العضو السابق بنادي النصر، تصريحات نارية تجاه إعلام ناديه عقب تتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال قد توج بالدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ17 في تاريخه بعد الفوز على التعاون بهدف دون رد أمس الأحد، قبل جولة من نهاية الموسم الجاري.

سعد آل مغني عضو النصر السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " رسالة لبعض إعلام النصر، جماهير الهلال احتفلوا مدة ساعتين فقط ويتجهزون لبطولة".

وأضاف عوض النصر السابق عبر حسابه الشخصي قائلًا: "وأنت لا زلت تنعق، صباح الذهب وافتراس البطولات"، موجهًا حديثه إلى إعلام النصر.

النصر بدأ الموسم الحالي بشكل صادم أبعده بشكل كبير عن المنافسة على اللقب، ولكن استفاق في نهاية الموسم وينافس بقوة على التأهل الآسيوي.

ويسعى النصر في الموسم المقبل للاستفاقة من أجل العودة للبطولات مرة أخرى، حيث يقدم مانو مينيزيس مستويات مميزة رفقة العالمي خلال الفترة الأخيرة.

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