ذهاب وعودة - "يخرب عقلك يا مدحت يا شلبي".. عندما كسر الأهلي المستحيل

سلسلة ذهاب وعودة.. ريمونتادا حمراء أمام الاتحاد الليبي

سلسلة جديدة نطل بها على زوار جول النسخة العربية خلال الفترة المقبلة في فترة توقف النشاط الرياضي التي تضرب جميع أنحاء العالم.

فيروس كورونا ضرب الأنشطة الرياضية بشكل عام في جميع أنحاء العالم سوى عدد قليل، خوفًا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

ونرصد لكم في سلسلة "ذهاب وعودة"، مواقف صعبة تعرض لها الأندية في الأدوار الإقصائية وحقق فريق الفوز بشكل درامي، وسنبدأ السلسلة بمواجهة الأهلي المصري والاتحاد الليبي عام 2010.

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ذهب الأهلي في اللقاء الأول من دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا عام 2010، ليتلقى صدمة من الفريق صاحب الأرض، الاتحاد الليبي، حيث ألحق بفريق القلعة الحمراء هزيمة بهدفين دون رد.

أحرز هدف الاتحاد الليبي الأول يوسف الشيباني برأسية بعد خروج غير موفق من أحمد عادل عبدالمنعم ، ليشعل ملعب المباراة، وسجل الهدف الثاني أحمد الزوي ليحسم اللقاء.

وحشد الأهلي قواه في لقاء الإياب من أجل الفوز بثلاثية نظيفة لخطف الصعود إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا لإسعاد جماهير القلعة الحمراء.

عماد متعب خطف هدف أول أشعل ملعب اللقاء ودب الأمل مرة أخرى في جماهير الأهلي بالصعود إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.

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"يخرب عقلك يا مدحت يا شلبي.. طلبت ده من امبارح"، كلمات أطلقها المعلق المصري مدحت شلبي عقب تسجيل محمد فضل الهدف الثاني معلنًا عن تساوي الكفة والبحث عن هدف الفوز، حيث طالب المعلق الشهير باللعب بـ2 مهاجمين من أجل الضغط الهجومي على الفريق الضيف وهو ما حدث.

وأنهى شهاب الدين أحمد لاعب وسط الأهلي المباراة بهدف ثالث في وقت قاتل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وكسر المستحيل، ليعلن صعوده إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.