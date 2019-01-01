ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

كل ما تريد معرفته عن دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا 2018-19، مواعيد مباريات الذهاب، القنوات الناقلة لها وأبرز الغائبين

تنطلق مباريات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا 2018-19 يوم الثلاثاء القادم 8 يناير 2018 ميلادياً، الموافق 2 جمادي الأولى 1440 هجرياً، وستمتد مباريات هذا الدور حتى يوم 17/1 حيث ستكون عبارة عن مباريات ذهاب وعودة.

سيشهد اليوم الأول مباراة وحيدة بين فريق سبورتينج خيخون الوحيد من بين أندية الدرجة الثانية والذي سيتواجه مع فريق فالنسيا والذي تراجعت نتائجه بقوة في مسابقة الدوري لهذا الموسم.

وفي اليوم التالي ستقام أربع مباريات، بين جيرونا وأتلتيكو مدريد في لقاء يغلب عليه الطابع البدني بقوة، خيتافي وبلد الوليد، فياريال وإسبانيول، في حين أن ريال مدريد سيواجه ليجانيس وسط رغبة من الملكي في الانتقام مما حدث في الموسم الماضي في ربع النهائي.

في اليوم الثالث والأخير من لقاءات الذهاب، سيتواجه ريال بيتيس مع ريال سوسيداد وسيكون على برشلونة تخطي عقبة ليفانتي من أجل التواجد في ربع نهائي المسابقة التي يحتكرها في أخر أربعة مواسم.

ستقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولاً على أن تلعب مباريات الإياب بعدها بأسبوع واحد وعلى مدار ثلاثة أيام أيضاً

الاتحاد الإسباني يدرس تطوير كأس الملك وتغيير نظامه

مواعيد ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا 2018-19

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة سبورتينج خيخون - فالنسيا الثلاثاء 8 يناير 2019 ميلادياً،

2 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية إلمولينون beIN SPORTS HD 3 جيرونا - أتلتيكو مدريد الأربعاء 9 يناير 2019 ميلادياً،

3 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية مونتيليفي beIN SPORTS HD 3 خيتافي - بلد الوليد الأربعاء 9 يناير 2019 ميلادياً،

3 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية كوليسيوم ألفونسو بيريز فياريال - إسبانيول الأربعاء 9 يناير 2019 ميلادياً،

3 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية لا سيراميكا ريال مدريد - ليجانيس الأربعاء 9 يناير 201 ميلادياً،

3 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية سانتياجو برنابيو beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بلباو - إشبيلية الخميس 10 يناير 2019 ميلادياً،

4 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية سان ماميس beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس - ريال سوسيداد الخميس 10 يناير 2019 ميلادياً،

4 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية بينيتو فيامارين ليفانتي - برشلونة الخميس 10 يناير 2019 ميلادياً،

4 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية سيوداد دي فالنسيا beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا 2018-19