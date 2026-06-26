في خطوة هزت الأوساط الرياضية وتصدرت المشهد الكروي في المملكة، أعلن نادي القادسية السعودي عن تدشين شراكة استراتيجية وتاريخية مع عملاق المستلزمات الرياضية العالمي "أديداس" (Adidas).

هذه الشراكة، التي تبدأ رسميًا في الأول من يوليو 2026، لن تقتصر على تقديم أطقم رياضية مبتكرة فحسب، بل جرى توثيقها بفيلم دعائي استثنائي يقلب موازين العلاقات بين الأندية وجماهيرها، ليعلن عن ولادة فصل جديد يواكب الطموحات العالمية لـ "فارس الخُبر".









"ماذا لو كان بإمكان القادسية أن يتذكر؟" .. فلسفة سينمائية تلامس القلوب

لم يكن الكشف عن القميص الجديد مجرد حملة تسويقية تقليدية، بل جُسِّد في عمل سينمائي من إنتاج شركة "ويسبير" (Whisper) العالمية، التي اختارت أن توثق العلاقة بين النادي وجماهيره من منظور عاطفي عميق وغير مألوف.

ومن خلال التفاصيل اليومية البسيطة، يصبح القادسية وكأنه شخصية تحمل مشاعرها الخاصة، تسترجع لحظات الفرح، العائلة، والانتماء عبر الأجيال، ليتنقل الفيلم بين هذه الذكريات حتى يصل إلى الطقم الجديد 26/27 من أديداس، ليس كبداية جديدة، بل كامتداد لهذه القصة واستعداداً لصناعة ذكريات جديدة".

شراكة استراتيجية تصنع المستقبل في مدينة الخُبر





QADSIAH





تتجاوز هذه الشراكة حدود المستطيل الأخضر، لتسهم في صياغة أحد أكثر المشاريع الرياضية طموحاً في المنطقة. وبموجب هذا العقد، ستتولى أديداس توفير أطقم المباريات والتدريبات لفرق كرة القدم للرجال والسيدات وأكاديمية النخبة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الرؤية المستقبلية الطموحة للنادي، والتي تتجسد في مشروع "استاد أرامكو" المرتقب، الذي سيوفر مقراً عالمي المستوى للجماهير واللاعبين، مرسخاً مكانة القادسية كقوة رائدة إقليمياً ودولياً، وبما يتوافق تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي تعليق له على هذه الخطوة التاريخية، أعرب جيمس بيسغروف، الرئيس التنفيذي لنادي القادسية، عن سعادته البالغة قائلاً:

"يسعدنا الدخول في شراكة مباشرة مع أديداس، والترحيب بهذه العلامة التجارية العالمية العريقة ضمن عائلة شركاء القادسية. وسيفخر النادي بارتداء الشعار الأيقوني ذي الخطوط الثلاثة على أطقمه الرياضية، في خطوة تمثل الفصل المقبل من رحلتنا نحو ترسيخ مكانة القادسية كقوة رائدة في كرة القدم السعودية والعالمية".

وأضاف بيسغروف متطلعاً للجماهير: "أثق بأن جماهيرنا ستُعجب بتصاميم أطقم أديداس الرسمية الجديدة ومجموعة المنتجات المصاحبة لها، ونتطلع إلى الكشف عنها خلال الأيام المقبلة".

من جانبه، أكد ماهر درويش، رئيس أديداس في المملكة العربية السعودية، على عمق هذا التعاون بقوله:

"يجسد نادي القادسية القيم التي تؤمن بها أديداس؛ الطموح، والشغف، والسعي الدائم نحو التميز. وتمثل هذه الشراكة، التي تحمل الخطوط الثلاثة الشهيرة إلى مدينة الخُبر، انطلاقة لعلاقة استراتيجية تقوم على رؤية مشتركة لمستقبل كرة القدم في المملكة، والمساهمة في إلهام الجيل القادم من الرياضيين".

موعد الكشف عن القميص الجديد





QADSIAH













ينتظر عشاق "فارس الخُبر" بفارغ الصبر رؤية الهوية التاريخية للنادي ممتزجة بلمسة أديداس العصرية المبتكرة. وحسب الإعلان الرسمي، سيتم الكشف عن تفاصيل الطقمين الأساسي والاحتياطي لنادي القادسية عبر قنوات النادي وأديداس الرسمية في أواخر يونيو 2026.

ستكون هذه الانطلاقة متزامنة مع استعدادات الفريق المكثفة للموسم الكروي الجديد، ليدخل القادسية منافسات دوري روشن السعودي بهوية بصرية متجددة، تسعى وراء الذهب وتستند إلى تاريخ عريق لا يُنسى.