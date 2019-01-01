دي يونج يكشف انطباعه الأول عن الحياة في برشلونة

لاعب الوسط الهولندي عانى ببداية مشواره مع النادي الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، عن انطباعه الأول ببداية مسيرته مع نادي برشلونة الإسباني.

دي يونج انضم لبرسا بعد رحيله عن أياكس أمستردام في الصيف، ليتحسن ويتطور مستواه بشكل تدريجي مع فريقه الجديد

نجم وسط برشلونة قال في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية:"هناك العديد من التحضيرات تمت قبل قدومي لبرشلونة كان أهمها تعلمي اللغة الإسبانية".

وأضاف:"عندما تأتي للمدينة فمن الطبيعي تعلم بعض الأشياء الجديد، البداية لم تكن كما أتمناها لكني تحسنت في آخر أسبوعي".

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وتابع:"لعبي ببعض الأدوار الهجومية كان له تأثيراً سلبياً ولكني لا أمانع التعلم بشكل عام".

وفي نهاية حديثه قال دي يونج أن الحياة في برشلونة مختلفة تماماً عن أياكس، نظراً للاهتمام الكبير الذي يتمتع به الفريق على مستوى العالم.