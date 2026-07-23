خرج الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، عن صمته للرد على الشائعات التي أحاطت بإصابته في الركبة ومستقبله مع برشلونة، مؤكدًا ً أن التقارير التي شككت في التزامه تجاه النادي لا تعكس الحقيقة.

وجاء رد لاعب الوسط عبر بيان مطول نشره على حسابه في "إنستجرام"، وذلك بعد إعلان برشلونة إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب خلال الفترة المقبلة، على أن يخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد زعمت أن دي يونج دخل في خلاف مع المدرب هانسي فليك، بعدما رفض المشاركة في نهاية الموسم الماضي رغم حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، وهو ما دفع اللاعب إلى توضيح موقفه.

وقال دي يونج: "عادةً لا أولي اهتمامًا كبيرًا لما يُكتب عني أو عن الفريق أو النادي، لكن في الآونة الأخيرة انتشرت الكثير من التكهنات حول إصابتي ووضعي في برشلونة. أجد صعوبة في رؤية الناس يشككون في علاقتي بالنادي والتزامي بسبب التقارير غير الدقيقة".

وأوضح تفاصيل إصابته، قائلًا: "كرة القدم تعني لي كل شيء، ولطالما بذلت قصارى جهدي من أجل نادي برشلونة وبلدي. خلال كأس العالم تعرضت لإصابة في الركبة، وبعد الفحوصات الأولية أخبرني الأطباء أنها إصابة طفيفة ولن تتفاقم إذا واصلت اللعب. كان التحدي الوحيد هو أنني سأضطر للعب وأنا أشعر ببعض الألم، لكنني لطالما فعلت ذلك طوال مسيرتي كلما كان بإمكاني المساهمة في فريقي".

وأضاف: "خلال إجازتي عدت إلى برشلونة لإجراء فحوصات إضافية، وأظهرت النتائج أن الإصابة كانت أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية. لحسن الحظ، لا حاجة لإجراء جراحة في الوقت الحالي، وأنا الآن أركز بشكل كامل على تعافيي وأرغب في العودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن".

وشدد لاعب برشلونة على التزامه الكامل تجاه النادي والمنتخب، قائلًا: "أعمل كل يوم لأكون في أفضل حالة ممكنة. أنا آخذ مهنتي وجسدي ومسؤوليتي تجاه الفريق على محمل الجد للغاية، لكن في بعض الأحيان تكون هناك أمور لا يمكنك التحكم فيها، وهذه الإصابة مثال على ذلك. إن اللعب لبرشلونة ومنتخب هولندا أمر أفخر به بشكل لا يصدق، والتزامي تجاه كليهما لن يتغير أبدًا".

واختتم رسالته بالتأكيد على عزمه العودة سريعًا للملاعب، قائلًا: "سأستمر في بذل كل ما في وسعي من أجل هذا القميص، ومن أجل زملائي في الفريق، ومن أجل جماهيرنا. لا تزال أمامنا لحظات رائعة وأهداف كثيرة. شكراً لكم على كل الدعم. لا أطيق الانتظار حتى أعود".