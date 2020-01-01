دي يونج: ميسي ليس مثلي الأعلى ولا نحقق الأبطال كل موسم

فرينكي دي يونج نجم وسط ملعب فريق برشلونة يتحدث عن علاقته بليونيل ميسي والخروج من دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام.

أعرب النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب فريق برشلونة عن سعادته بالعمل رفقة نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي يونج لصالح الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأكد خلالها أن العمل رفقة ميسي لم يكن في باله من قبل.

وتطرق دي يونج خلال نفس التصريحات للخروج المدوي لفريقه السابق أياكس في الموسم الماضي أمام توتنهام من دوري أبطال أوروبا.

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وقال دي يونج: “الأمر غريب فعندما كان هو أفضل لاعب في العالم بالفعل كان عمري 12 عامًا فقط في المدرسة الإعدادية، لم يكن مثلي الأعلى لكنه كان الأفضل في العالم وفاز الكرة الذهبية، والآن ألعب لجواره الأمر مميز للغاية".

وأضاف: "الموسم الماضي كان مميزًا بالنسبة لنا في أياكس فزنا بالدوري والكأس وبدأنا دوري أبطال أوروبا الأدوار الأولى ثم أخرجنا ريال مدريد ويوفنتوس".

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وأردف: "لم أتجاوز تلك المباراة أمام توتنهام بعد، الفوز بدوري الأبطال أو لعب النهائي مع أياكس كان سيكون مميزًا للغاية، بعض الأحيان أشعر بالقشعريرة عند التفكير في الأمر".

وأكمل عن تأقلمه مع برشلونة: "لقد وجد مكاني وأشعر أنني في منزلي، وألعب كثيرًا وذلك رائع بالنسبة لي، لكنني واثق أنني أستطيع تقديم ما هو أفضل".

وأنهى تصريحاته: "أتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، لكن هذا لا يعني أن ذلك الأمر سيكون سهلًا، هنا لا نفوز بذلك اللقب في كل موسم مثلًا".

جدير بالذكر أن دي يونج كان قد شارك في 37 مباراة هذا الموسم رفقة برشلونة في كل البطولات وسجل هدفين وصنع أربعة.