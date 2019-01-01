دي يونج: كنت سأفاضل بين هؤلاء إذا تعثر انتقالي إلى برشلونة

ويؤكد أنه لم يفكر في المال قبل التوقيع مع برشلونة

اعترف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، بأنه كان سيُفاضل بين عملاق الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان وأثرياء عاصمة إنجلترا الثانية مانشستر سيتي، إذا لم يوقع على عقد ارتباطه بناديه الحالي برشلونة.

وانفجرت موهبة صاحب الـ22 عامًا مع ناديه السابق أياكس في الموسم الماضي، الذي ساهم خلاله في وصول الفريق للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بخلاف الاستحواذ على البطولات المحلية –الإيرديفيسي وكأس هولندا-.

ولم يخجل دي يونج من التأكيد على صحة ما تناولته وسائل الإعلام في مثل هذه الأيام من العام الماضي، عندما اقترن اسمه بممثل عاصمة الضوء وكذلك السكاي بلوز، قبل أن يتخذ قراره النهائي، بالتوقيع للكاتلان في الميركاتو الشتوي الأخير، تمهيدًا لانضمامه بشكل رسمي مع حلول فصل الصيف.

وقال في حديثه مع صحيفة البيروديكو "ماذا لو لم تذهب إلى برشلونة؟ في الحقيقة أجد صعوبة في قولها الآن، لكني في الغالب كنت سأفاضل بين باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي".

📆أمس.. زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة

" بيل لاعب مهم، إنه يُريد أن يفعل الكثير"🗨️



📆اليوم، زيدان يستبعد بيل من مواجهة أوساسونا بقرار فني 🥺 pic.twitter.com/Mc68ZfkqRY — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

في نفس السياق، سُئل ما إذا كان العرض الإنجليزي الأقوى والأكثر إغراءً في البنود الشخصية، وبالأخص فيما يتعلق براتبه السنوي، فأجاب "ليس من الصواب الحديث عن المال، ولو أن المال لم يكن على رأس أولوياتي، لم نناقش هذا الأمر على طاولة المفاوضات، هذا اختصاص وكيل أعمالي".