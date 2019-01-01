مباريات ودية - أندية

دي يونج: فالفيردي لم يخبرني بأدواري بعد

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Getty Images
دي يونج يتحدث عن فالفيردي وجريزمان والضغط في برشلونة

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تحدث فرينكي دي يونج نجم نادي برشلونة حول الأوضاع في الفريق بعد المشاركة في أول لقاء له بقميص الكتلان.

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وخسر برشلونة أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد بمشاركة دي يونج وجريزمان في بطولة كأس الأبطال الودية.

وعقب المباراة، تحدث دي يونج عن برشلونة والمدرب إرنستو فالفيردي ونجم الفريق المنضم حديثًا أنطوان جريزمان.

وقال فرينكي: "الضغوطات؟ بالفعل أشعر وكأنني ألعب هنا منذ سنوات، لدي كامل الثقة وأستمتع بالمشاركة مع برشلونة في كل مباراة وكل حصة تدريبية"

وأضاف: "جريزمان لاعب مميز وأحد أهم الصفقات التي حدثت في الميركاتو بشكل عام حتى الآن، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم والجميع يعلم ذلك"

وتابع: "فالفيردي يتحدث معي كثيرًا ويخبرني بتصوراته حول الفريق في الموسم المقبل وحول وضعي داخل المنظومة، حتى الآن لم يخبرني بما استقر عليه"

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يذكر أن برشلونة لا زال على الخط فيما يخص التعاقد مع جناح نادي باريس سان جيرمان نيمار.

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