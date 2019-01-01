دي يونج: فالفيردي لم يخبرني بأدواري بعد

دي يونج يتحدث عن فالفيردي وجريزمان والضغط في برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث فرينكي دي يونج نجم نادي برشلونة حول الأوضاع في الفريق بعد المشاركة في أول لقاء له بقميص الكتلان.

وخسر برشلونة أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد بمشاركة دي يونج وجريزمان في بطولة كأس الأبطال الودية.

وعقب المباراة، تحدث دي يونج عن برشلونة والمدرب إرنستو فالفيردي ونجم الفريق المنضم حديثًا أنطوان جريزمان.

وقال فرينكي: "الضغوطات؟ بالفعل أشعر وكأنني ألعب هنا منذ سنوات، لدي كامل الثقة وأستمتع بالمشاركة مع برشلونة في كل مباراة وكل حصة تدريبية"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وأضاف: "جريزمان لاعب مميز وأحد أهم الصفقات التي حدثت في الميركاتو بشكل عام حتى الآن، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم والجميع يعلم ذلك"

وتابع: "فالفيردي يتحدث معي كثيرًا ويخبرني بتصوراته حول الفريق في الموسم المقبل وحول وضعي داخل المنظومة، حتى الآن لم يخبرني بما استقر عليه"

تشيلسي يفوز وديًا على برشلونة في أول مشاركات بوليسيتش وجريزمان ودي يونج

يذكر أن برشلونة لا زال على الخط فيما يخص التعاقد مع جناح نادي باريس سان جيرمان نيمار.