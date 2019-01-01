دي يونج: لا أعرف رقم قميصي في برشلونة

تعرف على تصريحات دي يونج حول مستقبله في برشلونة

أكد فرينكي دي يونج، لاعب أياكس الهولندي، أنّه لم يستقر بعد على رقم قميصه مع برشلونة خلال الموسم المقبل كما تحدث عن مستقبل زميله ماتياس دي ليخت.

دي يونج انضم رسميًا إلى صفوف برشلونة مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أعتقد أنّ اسمي على القميص سيكون دي يونج وليس فرينكي لكني لا أعرف الرقم بعد".

وتابع: "هذا الأمر لا يهمني كثيرًا، سعيد بأننا حققنا لقب الكأس واقتربت من الفوز بالدوري بعد غياب لسنوات وبعدها سأفكر في مستقبلي الموسم المقبل مع برشلونة".

دي يونج يرتدي الرقم 21 مع أياكس وهو ملك لكارليوس آلينا في برشلونة.

7⃣ ماكسي جوميز



💫 الهداف الأوروجوياني كان هدفاً لبرشلونة في الشهور الماضية، ولكن قد تتحول البوصلة نحو أتلتيكو في ظل انتقال جريزمان المتوقع للبلوجرانا.



جوميز أحد أكثر المهاجمين ثباتاً في المستوى بالمواسم الماضي في الليجا، وربما تكون تلك فرصته لتمثيل نادي أكبر وأخذ خطوة للأمام. pic.twitter.com/CI3Tsfbjr4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

وأردف: "لا أعرف إن كنت سأعود إلى أياكس في المستقبل أم لا، هذا وعد لا أستطيع قطعه فلا أحد يمكنه التكهن بالمستقبل".

واختتم: "دي ليخت لم يخبرني عن وجهته المقبلة، أنا واثق من أنّه سينجح في برشلونة وسأكون سعيدًا بمزاملته هناك ولكن حتى الآن لا يوجد قرار نهائي بشأن هذا الأمر".

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب برشلونة من حسم صفقة دي ليخت ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عقب نهائي كأس ملك إسبانيا.