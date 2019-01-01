دي يونج ردًا على راكيتيش: لا أعلم أين سألعب في برشلونة

تعرف على تصريحات دي يونج حول راكيتيش وفالفيردي وفان جال

ردّ فرينكي دي يونج، لاعب أياكس، على تصريحات إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان برشلونة، حول المنافسة بينهما في الفريق كما تحدث عن إيرنستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا، وتصريحات لويس فان جال.

دي يونج انضم رسميًا إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو على أن يلعب بداية من الموسم المقبل.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "حينما وقعت مع برشلونة أخبروني أنني سألعب في واحد من ثلاثة أماكن في خط الوسط، سوف أرى ما الذي سيحدث، لست اللاعب الذي يخبر المدرب أين يلعب".

وتابع: "لم أتواصل مع إيرنستو فالفيردي بعد، ولا أعرف ما هو الوضع في النادي حاليًا ولم أتحدث معه حينما وقعت العقد وذلك لأنني كنت لا أزال لاعبًا لفريق آخر".

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صاحب الـ 22 عامًا رفض الحديث عن إمكانية تولي رونالد كومان، مدرب هولندا، تدريب النادي الكتالوني مشيرًا إلى أنّ ذلك عدم احترام لفالفيردي.

واختتم: "بالنسبة لتصريحات لويس فان جال فإن كل إنسان له الحق في قول ما يرغب، لا أرى غضاضة فيما يقوله لكن هدفي واضح هو تقديم أفضل ما لديّ لأستحق مركزًا أساسيًا مع برشلونة".

جدير بالذكر أنّ فان جال رأى أن قرار دي يونج بالانضمام إلى برشلونة لم يكن الأفضل.