دي يونج: التدريبات أفضل مع سيتين وهدفنا الفوز بالأبطال

تعرف على تصريحات دي يونج حول الأبطال والمدرب الجديد

أكد فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، أنّ حلمه هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع النادي الكتالوني كما أشاد بالتطور الحاصل في الفريق مع المدرب كيكي سيتين.

دي يونج يحتفل بمرور عام على توقيعه لصالح برشلونة مقابل 75 مليون يورو قادمًا من أياكس.

وقال دي يونج في تصريحات بإحدى الحملات الإعلانية: "سيتين لم يطلب مني شيئًا محددًا، ولكنّه من نوعية المدربين الذي يمتلكون فلسفة برشلونة وجميعنا نعرف ما الذي يجب أن نفعله، كما أننا سعداء بما نقدمه خلال هذه الفترة".

وتابع: "أعتقد أنّ الأمور تسير بصورة جيدة، ولعبت بشكل أساسي خلال الموسم، ولكني أحتاج للتحسن على المستوى الفردي وكذلك المجموعة، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح ونتدرب بشكل جيد والمباريات المقبلة سنظهر بصورة أفضل".

وحول المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، علّق: "نحن نرغب في تحقيق كل الألقاب، بالطبع الجميع يود الفوز بالتشامبيونزليج ولو طلبت مني اختيار لقب معين سوف أختاره، ولكن هذا لا يعني أننا لا نهتم بالفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك".

وأردف: "في الموسم الماضي كنت أتمنى لو أن نهائي دوري أبطال أوروبا جمع بين أياكس وبرشلونة، ولكن الحظ لم يقف في صفنا. أتمنى الوصول للقاء النهائي بالموسم الحالي".

وبالحديث عن مركزه، واصل: "أبي كان متوسط ميدان ولذلك رغبت في اللعب بهذا المركز وتطورت بشكل كبير. لا أشعر أني غريب عن برشلونة لأن فلسفة الفريق لا تختلف كثيرًا عن أياكس ولذلك تأقلمت سريعًا".

واختتم: "إنه لحلم لي التواجد في ملعب كامب نو أثناء امتلائه بالجمهور لأنّه يعطي الزحم المطلوب. أعتقد أننا نلعب بشكل جيد ونستحوذ على الكرة ولكن هناك تفاصيل مختلفة يضيفها المدرب".

جدير بالذكر أنّ دي يونج لم يشارك في أول مباراة لكيكي مع برشلونة بداعي الإيقاف بعد طرده أمام إسبانيول.