دي يونج: اصطدمت بالإدارة من أجل البقاء في برشلونة!

رغبة دي يونج الأولى كانت الاستمرار مع برشلونة

كشف فرينكي دي يونج عن رأيه فيما يخص رغبة إدارة فريق برشلونة في رحيل اللاعب الهولندي في سوق الانتقالات الماضي.

حيث حاولت إدارة الفريق الكتالوني بيع دي يونج إلى مانشستر يونايتد من أجل تخفيض فاتورة الرواتب والتعاقد مع متوسط ميدان جديد.

وتحدث النجم الهولندي في المؤتمر الصحفي مع منتخب بلاده عما فعله في الصيف الماضي وقت تفاوض برشلونة معه لكي يغادر.

ماذا قال دي يونج؟

عند سؤاله عن رغبته الخاصة، قال: "كنت أرغب دائمًا في البقاء مع برشلونة ولهذا السبب حافظت على هدوئي دائمًا في الصيف".

وعن مفاوضات خروج اللاعب، أضاف: "لا يمكنني إعطاء الكثير من التفاصيل، لكن للنادي أفكاره الخاصة وأنا أفكر أيضًا وأحيانًا تتصادم هذه الأفكار مع بعضها البعض، ولكن في نهاية اليوم نجحت الأمور".

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وعن جلوسه على الدكة مع برشلونة، أوضح: "عندما ألعب أقل، ألاحظ ذلك، ليس من الناحية الفنية لأنك ما زلت تعرف كيف تلعب كرة القدم، ولكن من الناحية البدنية".

وعند سؤاله عن ليفاندوفسكي، اختتم: "إنه شخص لطيف للغاية وأحد أفضل اللاعبين في العالم، هو مهاجم متكامل وقوي، يمكنه الاحتفاظ بالكرة وقدرته الفنية جيدة جدًا، حيث يقوم بالعديد من الأشياء ويسجل الكثير من الأهداف".

جدير بالذكر أن مباراة برشلونة القادمة ستكون يوم 1 أكتوبر ضد ريال مايوركا ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.