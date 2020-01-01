دي يونج: إذا قدم ميسي النصيحة لك خذها بلا تفكير

دي يونج يشيد بزميله في برشلونة ليونيل ميسي

قال متوسط الميدان الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إنه إذا كان ليونيل ميسي هو من يقدم لك النصيحة فعليك أن تأخذها دون تردد.

وانضم دي يونج إلى برشلونة في صيف العام الماضي قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي ولعب موسمًا لم يكتمل حتى الآن بسبب فيروس كورونا.

ويتعلم لاعب خط الوسط الهولندي من زميله الأسطوري ليونيل ميسي بصفته زميل له في فريق واحد، وهو يتكيف مع تجربته الجديدة في كامب نو في الوقت الحالي.

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وقال دي يونج: "اللعب بجوار ميسي يجعل الأمور أسهل بكثير، الحياة معه أيضًا مفيدة حيث يقدم لك الكثير من النصائح والإرشادات في كرة القدم والحياة عمومًا"

وأضاف في تصريحات لبي بي سي: "كان لدي دور مختلف في أياكس والمنتخب الهولندي ولكننا نلعب في برشلونة الآن كرة قدم مختلفة"

وتابع: "يجب أن أتأقلم مع الوضع حتى أكون على ما يرام، في الوقت الحالي لم أصل إلى أفضل مستوياتي بعد ولكن يمكنني أن أتحسن مستقبلًا"

وأردف: "أكون في أفضل حالاتي عندما لا أكون الأكثر دفاعًا وفي نفس الوقت ليس الأكثر هجومًا، أؤدي أدوار لاعب الوسط بالمعنى الحرفي لها"

وحول ميسي قال: "إذا كان ليونيل ميسي هو من يتحدث ويعطيك النصيحة، فاعتبرها كلمات من أفضل لاعب في العالم. إذا أعطى نصيحة، فأنت تستمع وتتعلم. في بعض الأحيان يقول إنه عليك أن تكون في العمق أكثر أو في الطرف هذا أو ذاك، أشياء صغيرة ولكنها تصنع الفارق"

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يذكر أن دي يونج قد تعرض للكثير من الانتقادات خلال الموسم الأول له مع برشلونة بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب والمنتظر من الجماهير.