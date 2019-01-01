دي يونج: أحببت ميسي منذ طفولتي

دي يونج يتحدث عن علاقته بميسي ومنافسة برشلونة مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على لقب الليجا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الهولندي فرينكي دي يونج متوسط ميدان نادي برشلونة إنه أحب ليونيل ميسي وارتبط به كأحد ملهميه في كرة القدم منذ أن كان طفلًا.

وكان دي يونج قد تحدث عن سهولة لعب كرة القدم بجوار ليونيل ميسي، وذلك مقارنة بالأمر بدونه، مؤكدًا أنه يمنح الكثير من الحلول لأي لاعب يجاوره.

واستمرارًا لمدحه المستمر للبرغوث الأرجنتيني، تحدث دي يونج عن إعجابه بليونيل ميسي منذ أن كان طفلًا وقبل ممارسة كرة القدم بشكل احترافي.

وأضاف: "منذ بدايته وهو يقوم بأشياء غير عادية، تشعر عندما تشاهده للوهلة الأولى أنه لا يشبه أحدًا، وأنه يقدم أشياء إعجازية لا يستطيع أحد القيام بها"

وتابع: "عودته إلى الفريق جعلتنا أكثر قوة وستزيد من حظوظنا بشأن المباريات المقبلة، هو مفتاح لعب للفريق ككل ونقطة القوة الأولى هنا"

وأردف: "نحن الآن في المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا، يمكننا اللعب بشكل أكثر هيمنة لكن بالتأكيد في القادم ستكون الأمور أفضل، لقد تحسنا كثيرًا وأصبحنا أقوى في كل الجوانب"

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يذكر أن برشلونة قد حقق أسوأ بداية له في الدوري الإسباني في آخر 25 عامًا، وذلك بعدما خسر في مباراتين وتعادل في مباراة من أول 6 مباريات له في الليجا.