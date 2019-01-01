دي يونج: أتمنى انضمام دي ليخت لبرشلونة لكنه قرار خاص به

فرينكي دي يونج نجم أياكس المنضم لصفوف برشلونة يؤكد على أمله في انضمام دي ليخت لصفوف النادي الكتالوني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب الهولندي فرينكي دي يونج نجم أياكس الهولندي المنضم لصفوف برشلونة عن أمله في انضمام زميله ماتياس دي ليخت لصفوف النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب خلال تقديمه لاعبًا للنادي الكتالوني مساء الأمس، وأكد خلالها أن ذلك القرار خاص بدي ليخت وعائلته فقط.

وقال دي يونج: "بكل تأكيد سأكون سعيدًا لو جاء دي ليخت وأصبح لاعبًا في برشلونة، لكن في النهاية ذلك هو قراره وليس خاصًا بي".

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وأضاف: "عليه أن يتخذ القرار الصحيح بالنسبة له ولعائلته في الفترة المقبلة، دعونا نرى أي سيذهب بحلول الموسم المقبل وكيف ستسير الأمور".

وكان دي يونج قد أُعلن عن انضمامه بشكل رسمي لصفوف برشلونة خلال شهر مارس الماضي قادما من أياكس الهولندي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن المفاوضات بين دي ليخت ويوفنتوس قد توقفت بسبب طلبات أياكس المادية.