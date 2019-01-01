قائده السابق: سانشيز سيستعيد مستواه الأفضل مع الإنتر

اللاعب في طريقه للعودة لإيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع أنتونيو دي ناتالي لاعب أودينيزي المعتزل استعادة زميله السابق "أليكسيس سانشيز" لمستواه الأفضل في الإنتر.

اللاعب التشيلي وبعد عام ونصف من المعاناة واللعب دون المستوى المطلوب مع مانشستر يونايتد بات قريبًا من العودة لإيطاليا وارتداء قميص النيرادزوري.

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وقد تحدث دي ناتالي الذي صنع مع سانشيز هجومًا شرسًا لأودينيزي عن تلك الصفقة قائلًا "أعتقد أن انضمام سانشيز للإنتر بمثابة الانقلاب في مجرى الأمور، هي مغامرة قد تجلب النجاح للطرفين".

أضاف "سانشيز محترف مثالي، شخص يصل دومًا مبكرًا للتدريبات ولا يتراجع أبدًا خلال المباريات. هو عائد لإيطاليا حيث صنع سمعة هائلة، وبإصرار من مدرب عظيم مثل أنتونيو كونتي الذي حاول ضمه حين كان في يوفنتوس".

"لديه كل الأدوات اللازمة لتقديم موسم رائع. أليكسيس بحاجة لثقة الناس به وأنا واثق أنه سيؤدي جيدًا مع كونتي. أظن أنه عانى من بعض المشاكل البدنية خلال الـ18 شهرًا الأخيرة، وبالتأكيد واجه صعوبات في الاستقرار في مانشستر يونايتد".

"سانشيز بحاجة للعب بانتظام وأن يشعر بأهميته ليُقدم أفضل ما لديه، وهذا لم يحدث في مانشستر يونايتد، لكن من المستحيل التشكيك في موهبته".

أضاف حول الجوانب الفنية "أليكسيس سيلعب بطريقة 3-5-2 تحت قيادة كونتي في الإنتر، وهو معتاد على تلك الطريقة التي لعبنا بها في أودينيزي مع فرانشيسكو جيودولين وجعلته لاعبًا حاسمًا. أليكسيس وحين يلعب بجانب روميلو لوكاكو كمهاجم متحرك سيكون من المستحيل رقابته نظرًا للسرعة والمهارة التي يتمتع بها".

"سترون، سيُسجل الكثير من الأهداف. وقته في إنجلترا يبدو أنه انتهى وهو بحاجة لتحدٍ جديد والإنتر الخيار السليم لإعادة الانطلاق، خاصة بوجود كونتي الذي يُعد أفضل خيار لإعادته لمستواه الممتاز. أستطيع أن أضمن لك رغبة سانشيز في النجاح مجددًا في السيري آ".