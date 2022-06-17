"دي ماريا يفضل برشلونة على يوفنتوس لرغبته باللعب مع ميسي!"

سقطة على الهواء مباشرة ولكنها تدل على ارتباط ميسي ببرشلونة

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يزال غير قابل للانفصال في مخيلة العالم أجمع عن برشلونة، الفريق الذي كتب معه المجد طيلة 17 عامًا.

لكن ما هو غريب حقًا هو أن يصل الأمر إلى أحد الخبراء الصحفيين في سوق الانتقالات، فيشعر بأن ليونيل ميسي لا يزال موجودًا في برشلونة بل ويتصرف على الهواء مباشرة وفقًا لهذا المعطى.

هذا ما حدث من الصحفي كلاوديو رايموندي، خبير الانتقالات في "سبورتس ميدياست" الإيطالية والذي تحدث على الهواء مباشرة كما لو كان ميسي لا يزال لاعبًا في برشلونة.

الصحفي الإيطالي المرموق كان يتناول مستقبل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي انتهى عقده مع فريقه باريس سان جيرمان ويعد مرشحًا قويًا للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأثتاء الحديث على الهواء مباشرة، قال رايموندي: "دي ماريا يريد اللعب لبرشلونة أكثر من يوفنتوس" مستطردًا: "لأنه يريد اللعب مع ميسي!".

"Di Maria vuole giocare al Barcellona con Messi"

pago 177 euro al mese per questa roba quipic.twitter.com/Isn1ABAUjZ — Juanito (@juanito1897) June 17, 2022

تصريحات نسي من خلالها رايموندي أن ميسي بات لاعبًا في باريس سان جيرمان بل وقضى موسمًا كاملًا هناك، وأنه زامل دي ماريا بالفعل في الفريق الباريسي لمدة عام.. أي أثر تركت في برشلونة يا ليو؟!.

ويرتبط دي ماريا بخطوة انتقال وشيكة إلى يوفنتوس الذي يسعى للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني بطل كوبا أمريكا 2021 مجانًا بعد انتهاء عقده مع الباريسيين، ودخل برشلونة كاسم محتمل في الصفقة وهو الذي يسعى لتدعيم فريقه في الميركاتو الصيفي الجاري.

اقرأ أيضًا..

رودريجو: سخرنا من صلاح في التدريبات ومودريتش طالبه بإعادة المحاولة!

جول إنسايدر | مزارع إنييستا لبيع النبيذ في موطن ريال مدريد

خاص| ليس زيدان .. باريس يتفق مع اسم غير متوقع لخلافة بوتشيتينو