دي ماريا: ميسي الأفضل على الإطلاق وأريد العودة للأرجنتين

دي ماريا استعاد مستواه مع باريس سان جيرمان مؤخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اعتبر أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، أن مواطنه ليونيل ميسي هو أفضل من زامل، وتمنى العودة لصفوف المنتخب الأرجنتيني بالفترة المقبلة.

ولم يلعب دي ماريا مع التانجو منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة 2018، ولن يستدعيه المدرب الجديد ليونيل سكالوني لأي من التجمعات الأخيرة للفريق.

وقال دي ماريا مع "إي إس بي إن": "تحدثت مع سكالوني، ومازلت قادراً على العمل والعطاء، أنا في الحادية والثلاثين والوجود مع المنتخب كل مرة خاص ومثل المرة الأولى".

وأضاف: "أي لاعب مخضرم سيخبرك عن قيمة وشعور ارتداء هذا القميص، الغياب عن التجمعات الأخيرة آلمني كثيراً، زوجتي لاحظت قلقي وأنا أشاهد المباريات".

وأكمل نجم بي إس جي: "الضغط كبير في كوبا أمريكا المقبلة، عدم التتويج سيعني المزيد من الضغوطات على الأجيال المقبلة".

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داخل الملعب 0⃣ -0⃣ "حبايب"

ولكن الأمور توترت بعض الشيء خارج الملعب 🏟️



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وعن أفضل من زامل: "استفدت من كل زملائي كثيراً، ولعبت مع الأفضل ولكن ميسي شيئاً آخر، هو في مرتبة أعلى من رونالدو وزلاتان، هو فضائي والصداقة بيننا شيء لا يمكن وصفه".

وختم: "صراحة تمنيت أن أزامل رونالدو الظاهرة في يوماً من الأيام، ولكن لعبت به كثيراً بألعاب الفيديو في الماضي".

ويلعب حالياً دي ماريا مع باريس سان جيرمان بعد محطات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد وبنفيكا.