دي ماتيو: انتقال هازارد لريال مدريد لن يكون سهلًا

روبيرتو دي ماتيو مدرب تشيلسي السابق يرى أن عملية انتقال هازارد إلى ريال مدريد ستشهد العديد من الصعوبات

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي روبيرتو دي ماتيو إن عملية انتقال إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد ستشهد العديد من الصعوبات قبل أن تتم.

وكان روبيرتو دي ماتيو قد درب تشيلسي لعدة أشهر من العام 2012 حقق خلالها اللقب الوحيد لدوري أبطال أوروبا للبلوز تاريخيًا.

وبخصوص إيدين هازارد، يرى دي ماتيو إن الأمور لن تكون سهلة على ريال مدريد من أجل إنهاء تعاقده مع النجم الدولي البلجيكي.

وقال دي ماتيو: "رغبة هازارد واضحة الآن أكثر من أي وقت مضى، هو يريد ريال مدريد ولديه كل الحق في تقرير مصيره ومستقبله"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "المفاوضات مع تشيلسي ستكون صعبة لأن النادي سيكون محقًا في طلب قيمة كبيرة مقابل الاستغناء عن لاعب ظل نجمه الأول لسنوات"

وتابع: "إيدين هازارد واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، والمطالبة بمبلغ كبير من أجل الاستغناء عنه يعد شيئًا منطقيًا في هذا الزمن تحديدًا"

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يذكر أن التقارير الصحفية في إسبانيا وفي إنجلترا قد توقعت انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بمجرد عودة زيدان إلى تدريب الفريق الملكي.