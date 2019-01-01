دي ليخت يطيح برقم مبابي في دوري أبطال أوروبا

قائد أياكس يدخل تاريخ دوري الأبطال بهدفه ضد توتنهام هوتسبر

فيسبوك تويتر محمد عماد

دخل ماتيس دي ليخت تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدفه ضد توتنهام هوتسبر الذي افتتح به أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بهذا الهدف أصبح دي ليخت رابع أصغر لاعب يسجل هدف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن عمر 19 عامًا و269 يومًا.

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و بهدف دي ليخت أصبح هو رابع شاب تحت المرحلة السنية(21 عامًا) الذي يسجل الأهداف في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد نوردين فوتر لاعب أياكس في عام 1996 واوبافيمي مارتينيز مع إنتر ميلان عام 2003 وكيليان مبابي في عام 2017.

يشار إلى أن أياكس أمستردام كان قد توج بدوري الأبطال أربع مرات في تاريخه، آخرها عام 1995.