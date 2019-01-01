دي ليخت يصل إلى برشلونة برفقة دي يونج
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن عدداً من لاعبي فريق أياكس المتوج بالثنائية المحلية وصل إلى برشلونة في الساعات الماضية للاحتفال باللقبين.
أياكس حسم بطولة الدوري الأسبوع الفائت، كما حقق لقب الكأس قبلها بأيام، بالإضافة لبلوغه نصف نهائي دوري الأبطال في موسم مميز لبطل هولندا.
وذكر "سبورت تي في" أن الثنائي فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت وعدداً من لاعبي أياكس وصلوا لبرشلونة ضمن الاحتفالات بتحقيق لقب الدوري.
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ينتظرنا ميركاتو قوي على مستوى المدربين قبل بداية الموسم المُقبل 🔥— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019
هل هناك مدرب من بين هؤلاء تتمنى أن يقود فريقك المفضل؟ 👀 pic.twitter.com/5bxN6KdgY2
وأشار التقرير أن تواجد دي ليخت في المدينة سيكون فرصة لإتمام المفاوضات مع المدافع الشاب من قبل برشلونة بعد مفاوضات الأيام الأخيرة مع وكيله مينو رايولا.
وحسم برشلونة في يناير الماضي التعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل ما يقارب 75 مليون يورو، المبلغ الذي سيدفع الفريق الكتالوني مثله لضم دي ليخت بحسب التقارير.
ويلعب برشلونة مساء اليوم، السبت، اللقاء الأخير في الليجا الإسبانية التي تُوج بلقبها عندما يقابل إيبار.