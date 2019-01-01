دي ليخت يرد على منتقديه: سعيد بتطوري مع يوفنتوس

تحدث أيضاً عن علاقته بستيفان دي فراي نجم إنتر

رد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، على منتقديه، مؤكداً سعادته بتطوره مع الفريق الإيطالي هذا الموسم.

دي ليخت انضم ليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد منافسة شرسة بين البيانكونيري وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

اللاعب تعرض لحملة انتقادات قوية بسبب مستواه المتخبط مع فريقه الجديد، ولكنه نفى معاناته من أي مشاكل.

وقال الهولندي في تصريحات صحفية:"سعيد بتطوري مع يوفنتوس، النقد يأتي للحظات فقط، حظيت بمباراة جيدة أمام ميلان وسجلت هدف الفوز ضد تورينو، كانت لحظة رائعة جداً".

وعن علاقته بستيفان دي فراي مدافع إنتر:"من الجيد المنافسة الشرسة معهم على لقب الدوري الإيطالي، ولكني أنظر لدي فراي كصديق أكثر من أي شيء آخر".

سقوط النجوم ومعضلة غياب التنافس وأهم أسباب تراجع الليجا

رسميًا | إعلان توقيت مباراة الكلاسيكو

وتابع:"هو يمتلك نفس الشعور عندما يلعب ضدي، أقضي بعض الأوقات معه منذ قدومي لإيطاليا لأن ميلانو تبعد ساعة واحدة عن تورينو".

وتأتي تصريحات دي ليخت خلال تواجده بمعسكر منتخب هولندا، لمواجهة كل من أيرلندا الشمالية وإستونيا بتصفيات يورو 2020.