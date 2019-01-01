دي ليخت يحصر اختياراته على بايرن ميونيخ وبرشلونة

متجاهلاً يوفنتوس وباقي العروض الأخرى

يرحب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، بفكرة الرحيل عن أياكس والانتقال لبايرن ميونيخ هذا الصيف.

دي ليخت يعتبر من أهم المواهب الدفاعية في أوروبا هذا الموسم، حيث جذب أنظار العديد من الأندية أبرزها برشلونة وبايرن ويوفنتوس.

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معظم المؤشرات تؤكد أن برشلونة هو الأقرب لضم صاحب الـ19 عاماً، ليلحق بزميله فرينكي دي يونج بالنادي الإسباني.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أشارت لتواجد بايرن بقوة في السباق، ومحاولاته لإقناع اللاعب بالانتقال له.

وأوضحت أن دي ليخت قام بحصر اختياراته على بايرن وبرشلونة، متجاهلاً باقي العروض الأخرى.

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وهو ما يعني أن الأسابيع القليلة ستشهد صراعاً محتدماً بين الثنائي، قد يشهد ارتفاع سعر اللاعب المقدر قيمته بـ85 مليون يورو.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يعتبر أيضاً من المهتمين بدي ليخت، لرغبة المدرب أولي سولشار في تدعيم دفاع فريقه استعداداً للموسم القادم.