دي ليخت: واجهت صعوبات في التعامل مع رونالدو وبوفون!

كشف الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي عن الصعوبات التي عاشها خلال الفترة الأولى في غرفة ملابس "البيانكونيري".

دي ليخت انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2019 قادمًا من أياكس الهولندي، ليصبح خلال موسمين ونصف واحدًا من النجوم الكبير في فريق "السيدة العجوز".

وتحدث دي ليخت عن الصعوبات التي واجهها عند التعرف على لاعبين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو أو أسطورة إيطاليا جيانلويجي بوفون خلال أيامه الأولى في صفوف يوفنتوس.

وقال دي ليخت في التصريحات التي نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "في البداية كان الأمر صعبًا، لأنني صبي محترم للغاية".

وأضاف: "ربما كنت محترمًا بشكل زائد عن الحد مع رونالدو وبوفون، عليك أن تفهم أننا جميعًا جزء من نفس الفريق، ثم نصبح زملاء أو حتى أصدقاء جيدين".

الآن ومع مرور السنوات، أصبح دي ليخت أكثر راحة في يوفنتوس، وكشف عن اللاعب الذي يضحكه كثيرًا في الفريق.

وقال: "وستون مكيني بلا شك هو أكثر لاعب محبوب، يبدو أنه يعيش في عالم منفصل وهو شخص مضحك للغاية".

وتابع: "منذ وصوله تحسن أيضًا كثيرًا على أرض الملعب، كل فريق يحتاج إلى لاعب مثله حقًا".

أخيرًا، حلل دي ليخت تجربة كرة القدم في يوفنتوس، والاختلافات التي عليها الأمر عن أياكس.

وقال: "كل مباراة هنا صعبة، في أياكس، عندما تغلبنا على الفريق صاحب المركز الخامس عشر بأقل من 2-0، شعرت الجماهير بخيبة أمل".

واختتم دي ليخت: "في العام الأول هنا فوجئت أنه عندما فزنا 1-0 مع آخر مباراة، كانوا سعداء، قلت نعم لقد فزنا، لكن كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن لا، كانوا سعداء".

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