دي ليخت: هدفنا الرئيسي كان الفوز بالدوري

قائد أياكس يتحدث بعد فوزه بالدوري وتحقيق الثنائية المحلية

أعرب ماتياس دي ليخت قائد نادي أياكس أمستردام عن سعادته بالفوز بقلب الدوري الهولندي، وذلك عقب الفوز على دي فراختشاب برباعية مقابل هدف.

وقال دي ليخت:" إنه أمر لا يصدق، إنها البطولة التي كانت هدفنا قبل بداية الموسم، لقد كان هدفنا الدوري وباقي البطولات ليست بنفس الأهمية".

وأضاف: "لقد ذهبنا إلى كل الاماكن سويا، لشبونة ولندن و تورينو وكل شئ، حاربنا كثيرًا لتحقيق كل البطولات ولكن ثنائية الدوري والكأس لها طعم خاص".

واختتم قائلًا: "من العار أن نودع دوري أبطال أوروبا بهذه الطريقة ولكن كان علينا التركيز لتحقيق الدوري والآن نحن الأبطال".

يذكر أن أياكس وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 ولكنه خرج من توتنهام بعد الخسارة في ملعبه بنتيجة 3-2.

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