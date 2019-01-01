دي ليخت: مواجهة توتنهام تحمل ضغوط أكبر على أياكس

ثقة كاملة وحالة من التركيز لدى الفريق الهولندي

أعرب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، عن ثقته في قدرة فريقه على تحمل الضغوط على الجانب المحلي والأوروبي.

أياكس يحتل حالياً صدارة الدوري الهولندي بفارق الأهداف على أيندهوفن، ويمكنه انتزاع اللقب بحالة الفوز في آخر جولتين .

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الفريق يمتلك الأفضلية أيضاً بدوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على توتنهام 1/0 على ملعب سبيرز، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وقال دي ليخت في تصريحات صحفية:"بالنسبة للكثيرين فنحن لسنا الطرف الأضعف ضد توتنهام، ولكن الوضع لم يكن كذلك أمام ريال مدريد ويوفنتوس".

وأضاف:"اعتبارك الطرف المفضل يضع الكثير من الضغوط عليك وهذا ما نشعر به الآن ويمنحنا درجة تركيز أعلى".

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وتابع صاحب الـ19 عاماً:"نحن الآن نلعب من أجل الفوز بـ3 جوائز والجميع في أفضل حالة ممكنة".

وجاءت تصريحات دي ليخت قبل مواجهة فريقه مع فيليم بعد غد الأحد، في نهائي كأس هولندا، نحو اللقب الأول لأياكس هذا الموسم.