دي ليخت: لمسة اليد؟ ليست ركلة جزاء وأشكر هيجواين

المدافع الهولندي يرى أن الحكم اتخذ القرار الصحيح

أصر مدافع يوفنتوس ماتياس دي ليخت على أن الحكم دانييلي دوفيري اتخذ القرار الصحيح بعدم معاقبته باحتساب ركلة جزاء ضده في مباراة ديربي المدينة ضد تورينو، التي انتهت بفوز البيانكونيري بهدف نظيف لحساب الأسبوع الـ11 للدوري الإيطالي.

وطالب أصحاب ملعب "أولمبيكو دي تورينو" باحتساب ركلة جزاء على المدافع الهولندي الشاب، لارتطام رأسية بيلوتي في يده اليمنى داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم الساحة اكتفى باحتساب ركلة ركنية لتورينو.

وبعد المباراة قال صاحب هدف المباراة الوحيد "بالطبع أنا سعيد لأنها كانت مباراة مهمة للغاية، خاصة بعد فوز إنتر على بولونيا، ومن حسن الحظ تمكن من تسجيل هدف رائع".

وعن لقطة لمسة اليد داخل منطقة الجزاء، قال "الكرة ضربت في يدي، وفي تلك اللحظة كنت واثقًا أن الحكم لن يحتسب ركلة جزاء لأن القانون يقول إذا سقطت يدي فلا تحتسب ركلة جزاء".

رائع أن تسجل أول أهدافك مع فريقك الجديد في مباراة ديربي! 🔥



دي ليخت يُثبت حضوره مع يوفنتوس 👏pic.twitter.com/OmoAtwGnlk — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 2, 2019

وختم "من الواضح عندما تذهب لنادٍ جديد تكون الأمور صعبة، وقد سارت أموري بشكل جيد وزملائي ساعدوني على التأقلم والتكيف مع الفريق، وآمل أن أكون قدمت أفضل ما لدي في هذه المباراة، وهيجواين قدم لي تمريرة رائعة، لهذا أنا سعيد للغاية اليوم".