دي ليخت يرد على مزاعم كلويفرت بخصوص برشلونة

بداية صعبة للشاب الهولندي في إيطاليا

رد ماتياس دي ليخت، مدافع هولندا ويوفنتوس، على مزاعم النجم السابق باتريك كلويفرت بخصوص رغبته بالانتقال إلى برشلونة.

كلويفرت ألمح في تصريحات إعلامية أن دي ليخت قد يكون نادماً على قراره بعدم الانتقال إلى برشلونة وتفضيل النادي الإيطالي.

ورد دي ليخت عبر "Voetbal Primeur": "بالتأكيد لا، لا أشعر بالندم على الانتقال إلى يوفنتوس".

وواصل: "ما قاله كلويفرت هو مجرد رأي شخصي يخصه فقط".

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دي ليخت انتقل الصيف الماضي إلى صفوف يوفنتوس مقابل 85 مليون يورو بعد صراع مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

وعانى المدافع الشاب في أشهره الأولى بإيطاليا، وتسبب في ركلتي جزاء على فريقه بسبب تكرر لمسه للكرة باليد في منطقة الجزاء.

ويلعب يوفنتوس السبت المقبل أمام أتالانتا لحساب الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.