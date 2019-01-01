دي ليخت: لم نتوقع الوصول للنهائي وسأفكر في مستقبلي الآن

ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي يؤكد أن منتخب بلاده لم يتوقع في الأساس الوصول لنهائي بطولة دوري أمم أوروبا..

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب ماتياس دي ليخت نجم فريق أياكس الهولندي ومنتخب الطواحين أن فريقه لم يتوقع من الأساس الوصول لنهائي بطولة دوري أمم أوروبا.

جاء هذا بحسب ما قال دي ليخت عقب نهاية لقاء الأمس ضد البرتغال، حيث أكد أن الفريق حاول تحقيق الفوز بها لكنه لم يكن موفقًا.

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وقال دي ليخت: “أعتقد في البداية أننا لم نتوقع أن نصل لنهائي تلك البطولة في الأساس، وأردنا تحقيق الفوز بها تحقيق الفوز بها، لكنني بالطبع ليس سعيدًا أننا خسرنا المباراة النهاية".

وأضاف عن مستقبله: "لا أعرف أي شيء، في الوقت الحالي سأذهب في إجازة واسترخي واستريح من هذا الموسم بعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث".

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وأكمل: "عندما تحصل على الراحة يكون لديك الكثير من الوقت للتفكير، سنرى ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة بشأن مستقبلي".

جدير بالذكر أن دي ليخت كان قد شارك أساسيًا في خسارة منتخب هولندا بالأمس بهدف نظيف ضد البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية.