تقارير تفسر أسباب استبعاد دي ليخت من تشكيل يوفنتوس

الهولندي فقد مركزه لصالح ديميرال

كشفت تقارير إيطالية الأسباب وراء استبعاد الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت من التشكيل الأساسي لناديه يوفنتوس في المباريات الأخيرة.

وبدأ الهولندي الموسم أساسياً بعد إصابة القائد جيورجيو كيليني، ولكن تلقى انتقادات عدة بسبب تكرار هفواته الدفاعية، وخصوصاً لمسات اليد.

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وذكرت "توتوسبورت" أن استبعاد المدافع الشاب من قبل المدير الفني ماوريتسيو ساري يأتي بسبب مشاكل مع الإصابة، وليس لأسباب فنية.

وأوضحت الصحيفة أن دي ليخت لايزال يعاني من إصابته التي تعرض لها قبل أسابيع على مستوى الكتف، بالإضافة لمشكلة أخرى في العضلة الضامة.

وأفاد التقرير أن المدافع يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص، وعلى أساسه تم إراحته في اللقاءات الأخيرة لحين تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

ساري دفع في الجولات الماضية بالتركي ميريح ديميرال بجوار ليوناردو بونوتشي، وجاء تألقه ليجبر يوفنتوس على رفض بيعه، بحسب آخر التقارير.

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ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالمناصفة مع إنتر بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.