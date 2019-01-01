دي لاورينتيس يوضح سبب اختيار جاتوزو وموقفه من إبراهيموفيتش وميرتنز

أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي يوضح موقفه من زلاتان إبراهيموفيتش ومن رحيل ميرتنز وسبب اختيار جاتوزو.

أكد دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي أنه أراد الحصول على خدمات النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال الفترة الماضية قبل المشاكل الأخيرة في صفوف فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي لاورينتيس ونشرتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، وأكد خلالها على القدرات الاستثنائية لإبراهيموفيتش.

وقال دي لاورينتيس: "إبراهيموفيتش شخص مميز للغاية وعرفته في الماضي ولديه شخصية قوية، لقد فكرنا فيه بوجود أنشيلوتي لكن في الوقت الحالي لدي أولويات أخرى".

جاتوزو بعد هزيمته الأولى مع نابولي: العقلية ليست جيدة

وأضاف حول رغبة إنتر في ضم ميرتنز: "اللاعب مرتبط بعقد معنا وذلك العقد يسمح له بالرحيل لأي نادي لكن خارج إيطاليا، هل أصبحت الأمور واضحة".

وأردف عن جاتوزو: "لقد اخترته لأنه لعب بطريقة ٤-٣-٣ عندما كان في ميلان، ونابولي معروف في أوروبا بتلك الطريقة، الآن علينا أن نصبر ونرى ما الذي سيقدمه".

وكان دي لاورينتيس قد أقال المدير الفني السابق للفريق كارلو أنشيلوتي لتراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية وجاء بجاتوزو بديلًا له.

جدير بالذكر أن جاتوزو كان قد خسر أول مباراة له مع نابولي بهدفين لهدف أمام بارما يوم السبت الماضي ضمن لقاءات الجولة الـ ١٧ من الدوري الإيطالي .