دي لاورينتيس يهاتف ساري ليعود لقيادة نابولي!

أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي يريد استعاد ماوريتسيو ساري لتدريب فريقه من جديد!

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي نابولي في استعادة ماوريتسيو ساري المدير الفني الأسبق للفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سبورت إيطاليا"، والتي أكدت أن أوريليو دي لاورينتيس رئيس النادي الإيطالي قد تواصل مع المدرب بالفعل.

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وأوضحت التقارير أن رغبة دي لاورينتيس تأتي في ظل التراجع الكبير للفريق ونتائجه في الفترة الأخيرة,

وكان نابولي قد تعرض للخسارة من فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بعد خسارته لنهائي كأس السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس.

وعلم جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي نابولي بالمكالمة وبدى غاضبًا بعد فوز فريقه على بارما يوم الأحد بهدفين نظيفين.

ودرب ساري نابولي لفترة قبل أن يرحل لتدريب تشيلسي في الدوري الإنجليزي ويعود لإيطاليا من بوابة يوفنتوس قبل أن تتم إقالته في العام الماضي.

جدير بالذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة.