دي لاورينتس مهاجمًا جماهير نابولي: هل عليّ شراء ميلان لأجعلهم سعداء؟

دي لاورينتس ينتقد ضعف الحضور الجماهيري لمباريات نابولي في الدوري الإيطالي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

انتقد أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي ضعف الحضور الجماهيري لمباريات الفريق في مباريات الدوري الإيطالي للموسم الماضي.

وأنهى نابولي موسمه الماضي وصيفًا للكالتشيو خلف يوفنتوس، ورغم ذلك فإنه حل في المركز السابع على مستوى الحضور الجماهيري في ملعبه سان باولو.

وعلى الرغم من كون سان باولو أحد أكبر الملاعب في إيطاليا وأكثرها اتساعًا للجماهير، إلا أن الإقبال على حضور مباريات الفريق لا يرضي رئيس النادي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

وحول ذلك، قال دي لاورينتس: "في نابولي هناك العديد ممن يشجعون أندية أخرى غير نادي المدينة، هذا الأمر يؤثر كثيرًا على شعبية النادي المحلية"

وأضاف: "لا أعلم ما الذي يجب أن أقوم به حتى تأتي الجماهير إلى الملعب وتشجع الفريق، هل علي أن أقوم بشراء نادي ميلان مثلًا؟ الأمر غريب للغاية"

وتابع: "في المواسم الأخيرة حققنا العديد من النجاحات مما ساهم في المضي قدمًا للأمام على المستوى المحلي وكذلك الأوروبي، من المفترض أن النادي يعيش حالة جيدة ومميزة تجعل الجماهير في حالة سعادة وإقبال على المباريات"

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يذكر أن نابولي لم يخض بعد أي مباراة على ملعبه سان باولو خلال الموسم الجديد، حيث لعب مباراتيه الأولتين أمام فيورينتينا ويوفنتوس خارج قواعده.