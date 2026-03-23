دي كانيو: "هل يغضب ليو من الانتقادات؟ لا يهمني، فهو ليس أخي"

كما تحدث باولو دي كانيو، اللاعب السابق في عدة أندية من بينها ميلان والمحلل الرياضي، على هامش بطولة «ليجندز تروفي»، وهي بطولة بادل مخصصة للاعبي كرة القدم السابقين والتي تقام اليوم في ميلانو. وفيما يلي تصريحاته للصحافة، التي جمعتها «ميلان نيوز»:





تعليق على بطولة ميلان؟ هل يمكنه الفوز بها؟





"ميلان في حالة جيدة، على ما أعتقد. يجب مقارنته بالعام الماضي: فهو يناضل طوال العام من أجل المراكز الأولى. ثم كما تعلم، مع تبقي 8 جولات على النهاية وبفارق 6 نقاط... ماكس أليجري يقول دائمًا إنه ينظر إلى الخلف لأنه يجب أن يضمن المركز الأدنى، وهذا صحيح بالنسبة لنادٍ مثل ميلان: لقد قبل هذا التحدي للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، ولا يمكن تصور ميلان خارج دوري أبطال أوروبا العام المقبل. لكن مع معرفتي بماكس، فهو موجود هناك وسنرى ما سيحدث خلال بضعة جولات: المباراة القادمة ستقول الكثير، فهي مواجهة مباشرة لأن نابولي قد اقترب أيضًا. مع وجود إنتر في هذا الوضع، أعتقد أنه من الصواب أن نأمل ونطمح"





هل لايو لا يزال مهاجم المستقبل لميلان؟





"في إيطاليا، إذا أردنا أن نتطور، يجب أن ننظر، ليس إلى إنجلترا التي هي عالم آخر، بل إلى إسبانيا وألمانيا حيث لا يوجد لاعب ينقسم الرأي العام حوله دائمًا: "نعم، لكن لو فعل، نعم، لكنه سجل أهدافه...". كلمة "لكن" في كرة القدم التي تهمنا هي بالفعل أكثر من اللازم. مع ليو، تستخدمها دائمًا خمس أو ست مرات: هذا لا يمكن. فقط في إيطاليا نحن نتعود، ربما لأن لدينا القليل من المواهب، على القبول أو التحمل. إذا أراد ميلان أن ينمي فريقًا وبيئة على المستوى العالمي، فلا يمكنك أن يكون لديك لاعب لا تعرف كيف يستيقظ في الصباح أو كيف يصل. كم يكلف 1 يورو؟ حسنًا، سنحاول. 8 ملايين؟ هل يجب أن أجدد عقده؟ أنا أقول هذا، أنا لست مديرًا في ميلان وهذا شأنهم"





أنت تعرف تاري...





"هل رأيتم تصرفه في ملعب الأوليمبيكو؟ يبدو لي أن ما قاله تاري بصوت خافت عند خروج ليو واضح تماماً: لأن مثل هذا السلوك لا يمكن أن يصدر عن مدير رياضي جاد لعب كرة القدم وعمل في هذا المجال، وبنى فريق لاتسيو كما بنى، وجعله يقدم أداءً جيداً بفضل لاعبين تم التعاقد معهم بأسعار معقولة للغاية، ويريد إعادة ميلان إلى أمجاده القديمة. قد يكون هناك غضب لاعب يغضب للحظة لأنه يهتم كثيرًا في تلك اللحظة: المشكلة هي الأداء العام على مدار الوقت للاعب كان لديه كل الإمكانات. عمره 27 عامًا... إذا كنت أقوى في سن 21 عامًا من سن 27... الأهداف مهمة عندما يكون الفارق واضحًا في نفس الدوري مع أو بدون ليو، عندما يكون موجودًا. بدونه، يسجل ميلان أهدافًا أكثر ويكون أكثر صلابة: 21 هدفًا مسجلاً، 8 انتصارات و3 أهداف مستقبلية".





هل تعلم أن ليو سيغضب من هذه الكلمات؟





"لا يهمني، أنا هنا لأقول ما أعتقده: إنه ليس أخي أو ابن عمي. أنا أيضًا تعرضت لانتقادات كثيرة، لست غاضبًا منه. هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذين أقول إنهم أقوياء وموهوبون للغاية: يلدز موثوق به وجاد، ومتجه ليصبح بطلًا. أنا أتحدث عن المستوى، لا أتحدث عن الملاعب في الضواحي: في بار كورالو في كوارتيتشولو تقول إن هذا اللاعب قوي لكن دعوه يلعب، والآخرون ليسوا جيدين..."





لكنه ليس مهاجمًا مثل ليو...





"إنه مهاجم. من الأفضل له بالتأكيد أن يلعب في مركز المهاجم لأنه يسجل أهدافاً أكثر دون بذل جهد كبير: في إيطاليا الأمر سهل، كرة واحدة إلى الأمام، وعاجلاً أم آجلاً، مع وجود دفاعات ليست بهذه الصلابة، ستجد فرصة للتسجيل. المشكلة هي ما الذي تقدمه خلال المباراة بخلاف هدفك. لو كان لدي لاعب، حتى لو كان كسولًا، يسجل لي ثلاثة أهداف في المباراة، لقبلت به: لكن ميلان لا يمكنه تحمل هذا، حتى لبناء فكرة ليس فقط على أرض الملعب بل أيضًا في الموقف أثناء التدريب. هذا ما رأيته في المباراة الأخيرة. بصرف النظر عن اللعب الجماعي عندما يسجل رابيو هدفاً، هناك 5 أو 6 لاعبين يتقاسمون المساحات مع فوفانا الذي يصبح مهاجماً إضافياً ثم يعيد تنظيم نفسه عندما تصل الكرة إلى أتيكامي، ثم يأتي مودريتش الذي يمرر إلى بوليسيتش الذي يرسل الكرة إلى القائم الثاني لرابيو الذي يسجل بعد أن أرسل عرضية من الجانب الآخر. هناك لعب جماعي للفريق لأنهم يعلمون أن الجميع سيكافأون باللعب من أجل الآخرين. وعندما سجل رابيوت، ذهب مودريتش والآخرون إلى بوليسيتش الذي قدم التمريرة الحاسمة: يكافئون زميلهم. هذا هو اللعب الجماعي، وحدة الهدف، حب واحترام بعضهم البعض. بعد قولي هذا، لا يعني أنني غاضب من ليو. أنا غاضب من ليو أيضًا: طوله 1.88 متر، لديه قدرة على الجري، وتقنية تخدم الفريق... لكن في كثير من الأحيان تقول "ما الذي يفكر فيه؟"، في غرفة التسجيل التي يجب أن يغني فيها؟ إنه يفكر في أشياء أخرى. يعطيني انطباعًا بأن كرة القدم، نظرًا لوجود موهبة لديه، هي أمر عادي، وأنه يأتي إلى الملعب فقط للعب: لكن المتعة الحقيقية هي غرفة التسجيل وعروض الأزياء عاري الصدر كما حدث قبل شهر في الشتاء. في الماضي، إذا قضيت يومًا كاملًا في الشتاء عاري الصدر... إذا كان بإمكانه تحمل ذلك، فهو يتمتع بجسم رائع، لكنني أقول: هل يمكن قبول ذلك على المستوى الاحترافي؟ بصرف النظر عن جلسات التصوير للترويج للعلامات التجارية، فهذا جيد: لكن عرض أزياء كامل وهو يتجول عاري الصدر. لقد تغيرت طريقة التعامل مع الشباب، لكن لا يمكن تغيير الانضباط والقواعد: يجب احترامها، فالقواعد هي نفسها. إذا كنت تريد بناء أتلتيكو مدريد: اذهب إلى سيميوني، هل سمعتم ما قاله عن لوكمان؟ إذا أراد اللعب معنا، عليه أن يجري أكثر، وأن يعرف كيف يدافع عن الفريق، وإلا فلن يلعب هنا".





كيف يمكن لميلان أن يبيع ليو؟





"تسألني أنا؟ ما أدري، أنا لست تاري أو غيره. أنا لا أقول إنه يجب أن يرحل. ربما يحدث تحولاً جذرياً دفعة واحدة، وسأكون أول من يقول إنني كنت أعتقد أنه لن يتغير أبداً، وسأستمتع بهذا الموهبة في أقصى درجاتها"