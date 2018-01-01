دي فرانشيسكو: لم نقم بردة الفعل المطلوبة

روما يواصل النتائج السلبية في الدوري ودوري الأبطال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، إيزيبيو دي فرانشيسكو، أنه لم يرى ردة الفعل المطلوبة من لاعبيه، بعد الخسارة من فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف.

ودخل روما المباراة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وهو ضامن التأهل، لكنه واصل سلسلة النتائج السلبية.

وتحدث الإيطالي لسكاي سبورت الإيطالية: "تلك المباريات تساعدنا من أجل قلب الأمور، لكنني لم أجد ردة الفعل المطلوبة".

وتابع عن مشاكل الفريق: "لقد بدأنا بشكل جيد في السيطرة على الكرة، لكننا منحناهم الأمر وهذا سبب لنا مشاكل لم نستطع إيقافها، كما أن المباراة كانت لهم حاسمة".

🇩🇪دورتموند

🇪🇸أتلتيكو مدريد

🇪🇸برشلونة

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿توتنهام

🇫🇷باريس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ليفربول

🇵🇹بورتو

🇩🇪شالكه

🇩🇪بايرن ميونخ

🇳🇱أياكس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر يونايتد

🇫🇷ليون

🇪🇸ريال مدريد

🇮🇹روما

🇮🇹يوفنتوس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر سيتي



البطل أحد هؤلاء 🙌



الجميع يسعى للتواجد في الواندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو 2019#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/d88QYiaDUz — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وأردف: "لدينا مشاكل في الجماعية الدفاعية، مشكلتنا هي استقبال الأهداف وعدم الدفاع باستمرارية، وهو ما منح بلزن الفرصة لأن يكون أفضل منا، وهذا ما كان يجب حدوثه".

وأنهى: "لقد توقعنا أداء مختلف من الجميع، لن أتحدث عن الفرديات، أهتم أكثر بالأداء اليوم أكثر من النتيجة، علينا النظر للأمام وأن نطالب بالمزيد، وأن نكون على قدر التحدي".

وتأهل روما بالمركز الثاني خلف ريال مدريد الإسباني، برصيد 9 نقاط إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.